ಕಾರ್ಕಳ: ಸಮರಕಲೆಯ ಗಮ್ಮತ್ತು; ಹಗ್ಗ–ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು

ಕಾರ್ಕಳ: ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತ, ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಕಸರತ್ತು, ಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಮರಕಲೆಯ ರೋಮಾಂಚನ ನೀಡಿದ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು; ತೆಂಕು–ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸವಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತದ ಗಮ್ಮತ್ತು...

ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ನುಡಿಸಿರಿಯ ಕಾರ್ಕಳ ಘಟಕ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ–ವಿರಾಸತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಸಹೃದಯರನ್ನು ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ರಂಜಿಸಿತು.

ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಡಿಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಲಭಿಸಿತು. ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ ಯೋಗಪಟುಗಳು ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತೋರಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮುದಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸೊಬಗು ಮೇಳೈಸಿತು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು ವಿವಿಧ ಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಾರಸಿಕರ ಮನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಶಿವ–ಪಾರ್ವತಿಯರ ಆದರ್ಶ ದಾಂಪತ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವ 'ಶಂಕರಾರ್ಧ ಶರೀರಿಣಿ' ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಂಡಿತು.

ಗುಜರಾತ್ನ ದಾಂಡಿಯ ನೃತ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದವರನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕುಣಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಣಿಪುರದ ಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಮರಕಲೆಯ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟುಗಳ ಭಂಗಿಗಳು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದವು. ಮಲ್ಲಕಂಬಪಟುಗಳು ಕಂಬದಲ್ಲೂ ಹಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ನೃತ್ಯರೂಪಕ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ, ಸಿಂಹಬೇಟೆಯ ಪುರುಲಿಯಾ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಧೀಂಗಣ, ಬೊಂಬೆ ವಿನೋದಾವಳಿ ಪುಳಕಗೊಳಿಸಿತು.

ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ

ಪ್ರೊ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಬರೋಡಾದ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಮೋಹನ್ ಅಳ್ವ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರು ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ ಘಟಕದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.

ದೇಶ ವಿದೇಶದ 88 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿರಿ ವಿರಾಸತ್ ಘಟಕಗಳು ಇವೆ. ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ 50 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಮೂಲಕ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏಕತೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಮೀರಿದ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿ ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ವಿ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಅಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾಂಸ್