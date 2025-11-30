ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರ್ಕಳ: ಸಮರಕಲೆಯ ಗಮ್ಮತ್ತು; ಹಗ್ಗ–ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು

ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ನುಡಿಸಿರಿಯ ಕಾರ್ಕಳ ಘಟಕದಿಂದ ಕಲಾಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ; ನೃತ್ಯದ ರೋಮಾಂಚನ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:23 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:23 IST
ಯಕ್ಷಗಾನದ ಧೀಂಗಿಣ
ಯಕ್ಷಗಾನದ ಧೀಂಗಿಣ
ಪುರುಲಿಯಾ 
ಪುರುಲಿಯಾ 
