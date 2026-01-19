ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಉಡುಪಿ| ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯ: ಸಾಹಿತಿ ಫಕೀರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಟಪಾಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 2:50 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 2:50 IST
ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು
ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದಿಂಗತ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ
ಪ್ರಕಾಶ್‌ರಾಜ್‌ ಚಿತ್ರನಟ
Udupiprogram

