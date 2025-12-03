ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ: ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗೊಂದಲ
ಶೇಷಗಿರಿ ಭಟ್
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:21 IST
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
– ಪ್ರವೀಣ ಆಚಾರ್ಯ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ
