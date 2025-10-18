ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ | ಕೆವಿಕೆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿದೆ 98 ಬಗೆಯ ಚಿಟ್ಟೆ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳು
ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:46 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:46 IST
ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಚಿಟ್ಟೆ
ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಮಕರಂದ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಬಿಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಅದರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ
ರೇವಣ್ಣ ರೇವಣ್ಣನವರ್‌ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪ್ರಭೇದ
ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್‌ ಬರ್ಡ್‌ವಿಂಗ್‌ ಬ್ಲ್ಯೂ ಮೋರ್ಮೊನ್‌ ಮಲಬಾರ್‌ ರೋಸ್‌ ರೆಡ್‌ ಹೆಲೆನ್‌ ಪ್ಯಾರೀಸ್‌ ಪಿಕಾಕ್‌ ಕಾಮನ್‌ ಕ್ರಾ ಬ್ಲ್ಯೂ ಟೈಗರ್‌ ಚಾಕೋಲೆಟ್‌ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಗ್ರೇ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ 98 ಬಗೆಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆವಿಕೆಯ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
