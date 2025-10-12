ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
‘ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ’

ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಂಸದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
ಕೃಷಿ ಸಾಧಕರಾದ ಉದಯ ಕುಮಾರ್‌ ವಂಡ್ಸೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೆರ್ಡೂರು ಸದಾಶಿವ ಐತಾಳ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯ್ಕ ವಿಧಾತ್ರಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು
Udupi

