ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ: ಶಾಸಕ ಯಶ್‌ಪಾಲ್

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ನಿಯಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:01 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:01 IST
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈತರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು
ಯಶ್‌ಪಾಲ್‌ ಸುವರ್ಣ ಶಾಸಕ
Udupi

