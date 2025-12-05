ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ: ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ: ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರು
ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ.
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ
ರವೀಂದ್ರ ಗುಜ್ಜರಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Udupi

