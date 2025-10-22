ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೆಬ್ರಿ | ತೆಂಗಿಗೆ ಕೆಂಚಳಿಲು ಲಗ್ಗೆ: ಫಸಲು ನಾಶ

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ರೈತರು
ಸುಕುಮಾರ್‌ ಮುನಿಯಾಲ್‌
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಕೆಂಚಳಿಲು ತಿಂದು ಹಾಕಿದ ಸಿಯಾಳ.
ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಚಳಿಲು. 
ಕೆಂಚಳಿಲು ( ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ )
UdupiCoconut Crop

