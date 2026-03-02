ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಉಡುಪಿ| ಹೈಬೀಮ್‌ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌: ಬೇಕಿದೆ ಅಂಕುಶ

ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:47 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:47 IST
ವಾಹನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌
ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಲಿಸುವಾಗ ವಾಹನದ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಮ್‌ ಮತ್ತು ಡಿಪ್‌ ಮೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ ಡಿಮ್‌ ಮತ್ತು ಡಿಪ್‌ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ
ರವಿ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತುದಾರ
