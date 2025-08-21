ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಕಾಪು: ಹಿಂದೂ- ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೈಪುಂಜಾಲ್ ದರ್ಗಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:00 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಾವು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದರ್ಗಾದ ಸಫರ್ ಝಿಯಾರತ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ.
ಗುಣವಂತ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಸ್ಥಳೀಯ
UdupiHinduMuslim

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT