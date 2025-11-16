ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ‘ಖಾಕಿ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ಹಬ್ಬ’ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಾರ್ಟೂನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿದೆ: ಡಿಜಿಪಿ ಬಿ.ದಯಾನಂದ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕುಂದಾಪುರದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ಖಾಕಿ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ಹಬ್ಬ’ ದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು
ಕುಂದಾಪುರದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ಖಾಕಿ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ಹಬ್ಬ’ ದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು
30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲ
ವಿನಯ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ
ಕೊಲ್ಲೂರು ಸಮೀಪ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಸ್ಥಳ ಯಾವ ಸರಹದ್ದಿನದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಜಾಗದ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಇದೆ
ಎಎಸ್‌ಎನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ
Udupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT