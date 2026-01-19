ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಟೀಂ ಪಾರಿಜಾತ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ-2026:ಕೋಡಿ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಚಿತ್ತಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 2:50 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 2:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉಚಿತ ಗಾಳಿಪಟ ವಿತರಣೆ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರ ಸಂದಣಿ
ಉಚಿತ ಗಾಳಿಪಟ ವಿತರಣೆ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರ ಸಂದಣಿ
ಗಾಳಿಪಟದ ಮೋಜಿಗೆ ಮನಸೋತ ಪುಟಾಣಿ ಶಾರ್ವರಿ
ಗಾಳಿಪಟದ ಮೋಜಿಗೆ ಮನಸೋತ ಪುಟಾಣಿ ಶಾರ್ವರಿ
ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು
ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು
UdupiKite Festival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT