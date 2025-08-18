ಕೋಟ: ಅಷ್ಟಮಿಯ ಓಕುಳಿಯಾಟ

<p><strong>ಕೋಟ(ಬ್ರಹ್ಮಾವರ):</strong> ಕೋಟದ ಕಾಶೀಮಠ ಮುರುಳೀಧರಕೃಷ್ಣ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ, ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಬಳಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗಿನ ಓಕುಳಿಯಾಟ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೋಟದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವರು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೂ ಎರೆಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೋಟದ ಕಾಶೀಮಠದ ವೇ.ಮೂ ದೇವದತ್ತ ಭಟ್, ಕಪಿಲದಾಸ್ ಭಟ್, ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಮೇಶ ಪಡಿಯಾರ್, ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>