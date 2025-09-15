ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ| ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡು: ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣರು

ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವೇಷಧಾರಿಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಮಹಿಳಾ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳು ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು
ಕೃಷ್ಣಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅಷ್ಟಮಿ ವೇಷ
ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
UdupiKrishna Janmashtami

