ಕುಂದಾಪುರ: ದೀಪೋತ್ಸವದಂದು ಅಪರೂಪದ ಧರ್ಮ ಸಮಾಗಮ

ಕುಂದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಫಲ, ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
KundapuraDeepotsavmaria cristina

