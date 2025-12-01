ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ: ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್‌

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆತಂಕ
ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ.
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವುದು
ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು
ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್‌ ಸಮೀಪ ಕಸ ಸುರಿದಿರುವುದು
ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ
ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರುವುದು
Udupi

