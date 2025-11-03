ಬಂಟಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್

<p><strong>ಶಿರ್ವ</strong>: ಬಂಟಕಲ್ಲು ಮಧ್ವ ವಾದಿರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ. 3 ಮತ್ತು 4ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ‘ಹ್ಯಾಕೋತ್ಸವ–2025’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಅನ್ವೇಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗಣಕೀಕೃತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ನೋಂದಣಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಬಿಇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಸಂಗಮ್ ಒನ್, ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೊಲೂಲ್ಯುಷನ್, ಪೆರ್ಸೆಂಡೆಝ್ ಗ್ರೂಪ್, ರಿಯಲ್ ಮೆಟಾ ಮೊದಲಾದವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿವೆ.</p>.<p>ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ₹35 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ₹25 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ 4 ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹10 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಕೋತ್ಸವ –2025 ಇದು ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>