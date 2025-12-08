ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾ.ಹೆ.66: ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲವೇ?

ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ.
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:05 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:05 IST
ಕೋಟ‌ ವಿವೇಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ದಾಟಲು ಹರ‌ಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುವುದು
ಕಾಪುವಿನ ಕೋತಲ್‌ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಟೆಂಪೊ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳ
ಹರಿರಾಮ್‌ ಶಂಕರ್‌
ಹರಿರಾಮ್‌ ಶಂಕರ್‌
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೆಡೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
UdupiKarnataka

