ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರದ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ
ಹಮೀದ್‌ ಪಡುಬಿದ್ರಿ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮೆಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಕಳೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ
Udupi

