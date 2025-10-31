ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಳಪೆ ಆಹಾರ | ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳಪೆ ಎಂದು ದೂರು ಬಂದಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರುವುದು ಶೋಭೆಯಲ್ಲ.
–ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಸದ
