ಉಡುಪಿ: ರವೀಂದ್ರ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟರಗೆ ಆದಿಮ ಕಲಾರತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

<p><strong>ಉಡುಪಿ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸ ರವೀಂದ್ರ ಕೋರಿಸೆಟ್ಟರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಉಡುಪಿಯ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿಯ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನೀಡುವ 'ಆದಿಮ ಕಲಾ ರತ್ನ' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವು ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದಿಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ವರದೇಶ ಹಿರೇಗಂಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಲ್ಲದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯದ ಶೋಧನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಾಯಿ ತಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕು. ರಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಾಯಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇರ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗೋವಾದ ದೂಧ್ಸಾಗರ್ ಜಲಪಾತವು ಕೇವಲ ಜಲಪಾತವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪುರಾತನ ಸಮುದಾಯಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಕೋರಿಸೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರ್. ಮೋಹನ್ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂಸುಫ್ ಹೈದರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಚಾಲಕ ಟಿ. ಮುರುಗೇಶಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೋಲ್ಪೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>