ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್‌ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ: ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ

ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:39 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:39 IST
ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞದ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೊಸಬಾಳೆ | ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ
ಹಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಭಾವವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್‌ ಸರಕಾರ್ಯವಾಹ
UdupiRSS

