ಭಗವತ್ಸೇವೆ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ್ಯದ ದಾರಿ: ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ

<p><strong>ಉಡುಪಿ</strong>: ಬದುಕು ಭಗವಂತನ ಕೊಡುಗೆ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಉಡುಪಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವತ್ಸೇವೆಯ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವುದೇ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ್ಯದ ದಾರಿ ಎಂದು ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಭೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ದಿವಾನ ಉದಯಕುಮಾರ ಸರಳತ್ತಾಯ ಪರ್ಯಾಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಟ್ಟಾರು ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಣ, ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಕೆದ್ಲಾಯ, ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್, ಮೋಹನ್ ಭಟ್ ಇದ್ದರು. ಅಶ್ವತ್ಥ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>