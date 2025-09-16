ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
udupi
ಉಡುಪಿ | ರಥೋತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಜನ: ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ವೇಷಧಾರಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
ಹುಲಿಯ ಮುಖವಾಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವೇಷಧಾರಿ
ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣಮಠದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು
ಮಲ್ಲಗಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು
ರಥೋತ್ಸವದ ಬಳೀಕ ಮೃಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಜಲಸ್ಥಂಭನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು
ಆಲಾರೆ ಗೋವಿಂದ ತಂಡದವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು
ಗಮನಸೆಳೆದ ಗೊಲ್ಲ ವೇಷಧಾರಿಗಳು
UdupiKrishna Janmashtami

