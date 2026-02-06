ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಉಡುಪಿ | ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ತೋಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ರಮ: ಸ್ವರೂಪ ಟಿ.ಕೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:20 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:20 IST
ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಜಲ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನದ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಸ್ವರೂಪ ಟಿ.ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
