ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಉಡುಪಿ | ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸೌಲಭ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:04 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ತಾಣಗಳಿಗೂ ಬೇಕಿದೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ | ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ
UdupiBudgetkarnataka budgetTourism

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT