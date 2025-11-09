ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಆನೆಹೊಂಡ: ಕೆರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ; ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ?

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆನೆಹೊಂಡ ಕೆರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ 
ಆನೆಹೊಂಡ ಕೆರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ 
ಜನರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಕೆರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು.
ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
sirsiWater Crisis

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT