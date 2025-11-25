ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಶಿರಸಿ| ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲು: ದೋಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ; ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಬಳಕೆ

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೋಟಿಯಿಂದ ಕೊನೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗದು. ಇದು ಬೆಳೆಗಾರರ ಲಕ್ಷ್ಯ ದೋಟಿಯತ್ತ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ
ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ
Agriculturesirsi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT