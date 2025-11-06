ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಂಪಡಿಕೆ | ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಕವಿದ ಮೋಡ: ದರವಿದ್ದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆವಕವಾಗದ ಅಡಿಕೆ

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಆವಕದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
-ವಿನಯ ಹೆಗಡೆ, ಟಿಎಂಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
sirsiuttar kannadaArecanut

