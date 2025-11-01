ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಬಡವರಿಗೆ ಭಾರವಾದ ‘ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ’

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
ಎಬಿಎಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಆದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರೂ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಲಿದೆ
- ಡಾ.ನೀರಜ್ ಬಿ.ವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ
Uttara KannadaAyushman Bharath

