<p><strong>ಯಲ್ಲಾಪುರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚ್ಗಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಕಳ್ಳರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಳಗಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗಣಪತಿ ನಾಯಕ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, 'ಕಳ್ಳರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಕಟರ್ನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳವಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>