ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ: ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ

ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜ.11ರಂದು ಸಮಾವೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:07 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:07 IST
ಜನಾಂದೋಲನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜ.11ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲಿದೆ.
–ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಶಾಸಕ
uttar kannada

