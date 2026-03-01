ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
uttara kannada

ಭಟ್ಕಳ | ಬಂದರು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದ: ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:59 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:59 IST
DevelopmentUttarakannada

