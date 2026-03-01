ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictuttara kannada

ಭಟ್ಕಳ | ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ವೃತ್ತ

ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:57 IST
ಭಟ್ಕಳದ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 2002ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಶಂಸುದ್ದೀನ್‌ ವೃತ್ತದ ಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ತೆರವು ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಭಟ್ಕಳಿಗರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ
ಶಾಹಿಖ್‌ ಕೋಲಾ ಉದ್ಯಮಿ
BhatkalUttarakannada

