ಶಿರಸಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಚೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್’

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಕಲಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆರಂಭ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:39 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:39 IST
ಚೆಸ್‌ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಸದ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ
ಚೆಸ್‌ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಆಡಬಹುದು. ಸೂಕ್ತ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಿ.ವಿ.ಗಣೇಶ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
