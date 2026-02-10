ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಾರವಾರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೇಶನ

ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:49 IST
