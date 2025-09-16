ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ ಅರ್ಬನ್ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್: ₹2,300 ಕೋಟಿ ಮಿಕ್ಕಿ ದಾಖಲೆ ವ್ಯವಹಾರ

ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ಅರ್ಬನ್ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:01 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:01 IST
ಬ್ಯಾಂಕ್‍ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಷ್ಠಾಪೂರ್ಣ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಕಾರಣ
ಜಯದೇವ ನಿಲೇಕಣಿ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
sirsiUttara Kannada

