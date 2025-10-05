ದಸರಾ ರಜೆ:‘ಟುಪಲೇವ್’ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನಸಾಗರ

<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ದಸರಾ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ‘ಟುಪಲೇವ್’ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಕಾರವಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋವಾದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಕಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ನೆಲೆನಿಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವರ್ಷದಿಂದ ನೆಲೆನಿಂತರೂ ಟುಪಲೇವ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಆ.15 ರಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ದಸರಾ ರಜೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹2.83 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಜನರು ಯುದ್ಧವಿಮಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಕಾರವಾರದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಾಗ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಕಾಣಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ, ಕಡಲತೀರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಟುಪಲೇವ್ ನೆರವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಹಾಸನದ ವಿ.ತೇಜಶ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>