uttara kannada
ಅಂಕೋಲಾ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರದಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:10 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:10 IST
ಸರಳೆಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಲಮೂಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ
ಸರೋಜಾ ನಾಯ ಪಿಡಿಒ ಅಗಸೂರು
Uttara KannadaWater Crisis

