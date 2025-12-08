ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಯುವಸಮೂಹ ಹದಗೆಡಿಸುವ ‘ಅಮಲು ಗೀಳು’

ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗು ಕ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ ತಗ್ಗದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಪ್ರಕರಣ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು.
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದೆ
ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಚರಿ ಚಲನವಲನದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದರೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು
ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ ಕಸಾಪ ಭಟ್ಕಳ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
PoliceUttara KannadaCrimeDrugs

