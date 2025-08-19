ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೋಜು

ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಓಡಾಟ: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಆರೋಪ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:20 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:20 IST
ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗಲಬೇಟ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಳಿಯೆಧಾಬೆಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಆಹಾರ ಪರಿಕರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು
ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗಲಬೇಟ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಳಿಯೆಧಾಬೆಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಆಹಾರ ಪರಿಕರ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು
ವಜ್ರ ಜಲಪಾತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಫಲಕ ಅವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಕೆ.ಸಿ.ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಹಳಿಯಾಳ ಡಿಸಿಎಫ್
Uttara Kannada

