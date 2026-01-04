ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಗೋಕರ್ಣ: ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ 8 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ರಕ್ಷಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:14 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:14 IST
ಗೋಕರ್ಣದ ಮೇನ್ ಬೀಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು  ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
ಗೋಕರ್ಣದ ಮೇನ್ ಬೀಚಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು  ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
