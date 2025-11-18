ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲ ಅನುಮತಿ; 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ

15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅನುದಾನ ಬಾಕಿ: ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಈವರೆಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹಾವಣಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
sirsi

