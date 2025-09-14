ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕುಮಟಾ | ಇಲ್ಲದ ಶಿಥಲೀಕರಣ ಘಟಕ: ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸಂಕಟ

ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ತಾಜಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು
ಎಂ.ಜಿ.ನಾಯ್ಕ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
ಪಿಎಂ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಡಿ 50 ರಿಂದ 10 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವರೆಗಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಶೇ 40 ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ
ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
