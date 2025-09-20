ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ; ಅ.4ರಿಂದ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಅಭಿಯಾನ

ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಮಾಹಿತಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:39 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:39 IST
ಅ.14 ರಂದು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
– ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
