ಗೋಕರ್ಣ: ನಾಯಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹೊಡೆತ; ದೂರು ನೀಡಿದ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ

<p><strong>ಗೋಕರ್ಣ:</strong> ಇಲ್ಲಿಯ ಮೇನ್ ಬೀಚಿನ ಸೂರ್ಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಅನಾಗರಿಕವಾಗಿ ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐರ್ಲೆಂಡಿನ ಯವೊನ್ನೆ ಮೆರಿ ಮೋರನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು ಐರ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಯಿಗೆ ಅನಾಗರಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಯಿಗೆ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಣಕೋಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>