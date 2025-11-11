ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿವುದೇ ಕೆಲಸ: ಗುಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗೋಳು

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:54 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:54 IST
ಗುಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗಾದ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್ ನಿಧಿಯಡಿ ಅನುದಾನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ
ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
