ಹೊನ್ನಾವರ | ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ: ಕರಗುತ್ತಿದೆ ಗುಡ್ಡ

ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
ಅರಣ್ಯ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಡಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಯೋಗೀಶ ಸಿ.ಕೆ. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೊನ್ನಾವರ
ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮಣ್ಣು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ
ಆಶಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರವಾರ
Uttara KannadaMining

