ಮಾನವತಾವಾದಿ ಲೇಖಕ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ: ಸಾಹಿತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಅಭುಮತ

<p><strong>ದಾಂಡೇಲಿ:</strong> 'ಮಾತೃತ್ವವನ್ನೇ ಜೀವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ' ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಲೇಖಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇವಾಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡಾ. ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 'ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಅವರ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚ: ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಆನಂದಕಂದ ಕಾವ್ಯ ಗಾಯನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶರ್ಮರು ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಉದಾರವಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾವ್ಯ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿನಯಾ ಒಕ್ಕುಂದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಗಣನೆಗೆ ಈಡಾದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರು, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಂ.ಡಿ. ಒಕ್ಕುಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮುಖಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಿ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೋತಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ಆನಂದಕಂದ ಕಲಾ ಬಳಗದ ರಾಜು ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಂಡದವರು ಆನಂದಕಂದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಆನಂದಕಂದ ಕಲಾ ಬಳಗದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವರ್ಷಾ ಕೋಲೆ ಆನಂದಕಂದರ ಭಾವಗೀತೆ ಹಾಡಿದಳು. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅನಸ್ಕರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಾರದಾ ಭೋವಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸುರೇಶ ವಾಲಿಕಾರ, ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನಿಶಾತ್ ಶರೀಫ, ಗೀತಾ ಕೋಟೆನ್ನವರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲಮಾಣಿ ಇದ್ದರು.</p>