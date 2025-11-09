ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮುಂಡಗೋಡ|ಕನಕದಾಸರು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು:ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
ಮುಂಡಗೋಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದನು
Shivaram HebbarKanakadasa Jayanthi

